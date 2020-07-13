Ученый назвал самые уязвимые перед таянием мерзлоты регионы РФ

Климатические изменения, которые привели к таянию вечной мерзлоты, угрожают некоторым российским регионам. С таким предостережением выступил директор Высшей инженерной школы САФУ в Архангельской области Сергей Аксенов.

По его словам, проблема более актуальна для Сибири, так как в европейской части страны мерзлых грунтов практически нет. Тем не менее, ситуация стремительно меняется, отмечает ученый.

«Угроза потепления материковой части угрожает незначительно, если говорить об Архангельской области. Однако, например, в Ненецком округе, где встречаются линзы мерзлых грунтов, есть поселок Амдерма, самая удаленная точка. Проблема там в том, что при таянии вечной мерзлоты начинают разрушаться берега», - цитирует РИА Новости заявление Аксенова.

Если разрушительная тенденция не прекратится, считает он, то прибрежная инфраструктура может оказаться в воде. Границы мерзлоты в Сибири все больше сдвигаются на север, а грунты теряют прочность. По мнению Сергея Аксенова, это может привести к появлению трещин в стенах зданий.

Таяние вечной мерзлоты не является исключительно российской проблемой, напоминает ученый. Многие страны, для которых этот процесс актуален, разрабатывают и применяют различные методы решения проблемы. Например, уже используются сезонные охлаждающие устройства для снижения температуры грунта в местах строительства критически важных инфраструктурных объектов, таких как автомобильные или железнодорожные дороги.