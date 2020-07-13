Сохранить надолго: диетолог назвала продукты, не портящиеся при заморозке

Срок хранения многих продуктов можно значительно продлить, если подвергнуть их заморозке. Испанский диетолог Беатрис Сердан составила перечень продуктов, которые при воздействии низких температур сохраняют свои полезные свойства, и озвучила правила заморозки в домашних условиях, сообщает издание ABC.

Диетолог посоветовала сейчас, когда наступил сезон черешни, заморозить эту ягоду себе на зиму. По ее словам, черешня прекрасно подходит для заморозки. Ягоды лучше всего поставить в морозилку в открытом контейнере, а когда они замерзнут переложить в герметичный пакет.

Прекрасно подходит для заморозки и зеленый горошек. Сердан советует очистить горошек от стручков, промыть и убрать в морозилку.

Диетолог считает, что можно замораживать и свежий хлеб. Его нужно нарезать ломтиками и обернуть пленкой. В таком виде хлеб может храниться около месяца.

Около трех месяцев может пролежать в замороженном виде рыба, которую стоит перед заморозкой промыть, освободить от внутренностей и высушить. До года можно хранить замороженные курицу и индейку. Диетолог советует перед этим мясо промыть и удалить жир.

Шпинат перед заморозкой необходимо обдать кипятком, чтобы удалить дрожжевые ферменты, способные испортить зелень после замораживания, утверждает Сердан. Также кипятком стоит обработать и кукурузу, которая может пролежать в морозилке до шести месяцев. Зерна нужно остудить, высушить и только потом убрать в пакет и в морозилку. По словам эксперта, после обработки кипятком можно заморозить и кабачок, предварительно нарезав его на кусочки. Однако, в морозилке он хранится недолго.

Сохраняются питательные вещества и в замороженных бульонах и гаспачо. Диетолог также советует замораживать бананы и имбирь. Их нужно очистить от кожуры и поместить в полиэтиленовый пакет. Также можно замораживать и ананасы, которые необходимо нарезать на кусочки. Но Сердан не советует употреблять ананас в сыром виде после обработки низкими температурами.

Не советует диетолог замораживать целиком яйца, поскольку у них может треснуть скорлупа. По ее словам, хранить в морозилке можно по отдельности белок или желток. Приготовленный рис или чечевицу перед заморозкой необходимо остудить и хранить в морозилке в герметичной посуде, отмечает Сердан. Заморозить можно даже сыр, предварительно нарезав его кубиками или натерев на терке.