Есть жертвы: опубликованы кадры с места крушения Ан-2 в Нижегородской области

В Нижегородской области ранним утром произошло падение самолета Ан-2. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Известно, что сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 13 июля в 04:10 по московскому времени. Падение с последующим горением произошло в Большеболдинском районе, в населенном пункте Кистенево.

«В результате пострадали 2 человека, из них 1 погиб, мужчина, 1971 года рождения», - говорится в сообщении.

Пострадавший в результате падения самолета мужчина, 1965 года рождения, госпитализирован в центральную районную больницу.

На месте инцидента работают представители экстренных служб. Выясняются причины и все обстоятельства происшествия.