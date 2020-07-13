В США умер 27-летний внук Элвиса Пресли

В США умер внук знаменитого певца и актера Элвиса Пресли. Тело Бенджамина Кио было найдено в его апартаментах в калифорнийском городе Калабасас.

О причинах трагедии не сообщается. Источники в правоохранительных органах сообщили, что мужчина мог покончить с собой, пишет портал TMZ.

Бенджамин Кио - сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Молодой человек, как и его легендарный дед, занимался музыкой и внешне походил на Элвиса Пресли.

«Сердце матери Бенджамина разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Он любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», - приводит портал заявление менеджера Лизы Пресли Роджер Видыновски.

Элвис Пресли ушел из жизни в 1977 году в возрасте 42 лет. Тем не менее, он до сих пор считается иконой поп-культуры и входит в тройку самых раскупаемых солистов в мире. За все время было продано более одного миллиарда пластинок великого артиста.