В России могут компенсировать затраты граждан на удаленной работе

В России планируют на законодательном уровне предусмотреть порядок компенсации расходов, связанных с удаленной работой. Речь идет о тратах на электричество или амортизацию компьютера. Минтруд в целом поддержал подготовленный депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы, пишут «Известия».

Напомним, что 16 июня в Госдуму был внесен законопроект о регулировании дистанционной и временно удаленной работы. Документ в первую очередь направлен на регулирование труда дистанционных работников: в котором прописываются три основных понятия: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.

Законопроект был подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ожидается, что до 16 июля в нижнюю палату должны поступить отзывы на подготовленный документ.

Согласно законопроекту, работники на удаленке могут использовать личное оборудование, программно-технические средства и средства защиты информации. При этом должен быть предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, связанных с использованием личного компьютера. Пункты о возмещении затрат на электроэнергию, амортизацию оборудования, которое сотрудник использует для работы, можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты и т.д.

Законопроект также предусматривает защиту прав дистанционных работников, в том числе не находиться на связи круглосуточно. В своем отзыве Минтруд отметил, что в документе имеет смысл уточнить такие понятия, как «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия». Кроме того авторам законопроекта ведомство предложило прописать перечень последствий, которые могут возникнуть при отказе сотрудника переходить на удаленный режим работы.