Власти Крыма заявили о готовности к приему туристов со всей страны

В Крыму официально стартовал туристический сезон. Власти полуострова заявили, что к приему гостей из других российских регионов все готово. Отели, остановившие в марте работу из-за пандемии коронавирусной инфекции, частично возобновили прием отдыхающих еще с 15 июня.

Однако, послабление касалось лишь гостей с местной пропиской. Прием туристов из других регионов страны был отложен на начало июля.

«Крым вошел в самую ответственную стадию открытия курортного сезона. С 1 июля туристы из других российских регионов могут приезжать на отдых в Крым», - заявили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

О готовности к работе в новых постпандемических реалиях уже заявили более 420 гостиниц и санаториев. Их владельцам предстояло наладить исполнение мер по дезинфекции территории, обязательной термометрии своих сотрудников и гостей, а также обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования, включая кафе и рестораны.



Эти же меры касаются и благоустроенных пляжей, на которых также будут выполняться все рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению дистанции и специальной обработке шезлонгов и другого инвентаря.

Еще одно нововведение - туристам больше не нужно предъявлять при заселении справку об отсутствии коронавируса. Измерить температуру могут в аэропорту, и то выборочно, а также на Крымском мосту и на вокзале.