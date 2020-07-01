Из Екатеринбурга в Симферополь отправился первый пассажирский поезд: видео

На Урале состоялся запуск пассажирского поезда Екатеринбург - Симферополь. Поезда из уральской столицы будут следовать двумя разными маршрутами: через Челябинск, Уфу, Самару и Волгоград, а также через Казань, Саранск и Пензу.

Пассажиры смогут с комфортом разместиться в десяти плацкартных и шести купейных вагонах. При этом, стоимость поездки в Крым составит от 4400 до 6 тысяч рублей соответственно.

Первые пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга начали возить гостей полуострова еще в конце прошлого года. За это время по Крымскому мосту было перевезено около 250 тысяч пассажиров.

Протяженность нового маршрута составит три тысячи километров, а на дорогу у пассажиров уйдет 68 часов.