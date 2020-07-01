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Росатом испытает новейшие космические двигатели на базе плазменного ускорителя

Ян Брацкий
06:45 01.07.2020
Новейшие двигатели призваны обеспечить межпланетные перелеты на космических кораблях ближайшего будущего.
Росатом испытает новейшие космические двигатели на базе плазменного ускорителя
© Фото: Brett Ritchie, unsplash.com

Росатом заказал испытания новейших моделей двигателей нового поколения для космоса. Они состоятся уже в этом году. Речь о лабораторных моделях так называемых ионного и холловского двигателей, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Двигатели должны обеспечить тягой автоматические и пилотируемые межпланетные космические корабли. Для этого необходимы силовые установки большой мощности, говорится в техническом задании.

Ионный и холловский двигатели дают возможность разогнать космический аппарат в невесомости до скоростей, недоступных для традиционных силовых установок. 
  
Ионный двигатель работает, используя в качестве рабочего тела, как правило, ионизированный инертный газ, иногда и ртуть. Газ подается в ионизирующую камеру двигателя, где нейтральные молекулы становятся положительно заряженными ионами, которые ускоряются в электростатическом поле.

В холловском двигателе задействовано все рабочее тело, включая отрицательные электроны. Это позволяет ему давать большее ускорение. Как отмечается в технических заданиях, двигатели находятся в наивысшей степени готовности, однако необходимо исправить ряд недостатков.

По плану, до конца 2020 года предстоит разработать, изготовить и провести испытания лабораторных моделей ионного двигателя мощностью до 20 кВт и холловского двигателя мощностью до 15 кВт. После испытаний ученые получат возможность создать прототипы плазменных двигателей для ракет, которые будут обладать необходимыми характеристиками. 

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