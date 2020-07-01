Анкара объяснила США невозможность перепродажи российских С-400

Юридических оснований для перепродажи Вашингтону российских систем ЗРК С-400 нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

Так он ответил на инициативу сенатора-республиканца из США Джона Тьона, который предложил официальной Анкаре уладить разногласия с Белым домом, перепродав купленное у России оружие.

«Анкара является конечным пользователем приобретенной ею системы. Если страна закупила истребители F-16, то она их не перепродает другой стране, для перепродажи системы С-400 также нет никаких юридических оснований», - цитирует РИА Новости заявление Челика.

Партийный спикер напомнил властям США о том, что Анкара более десяти лет пыталась договориться с Вашингтоном о покупке американских противовоздушных систем Patriot, но не встретила понимая, после чего обратилась к России.

Поставки новейших российских систем С-400 начались в конце июля прошлого года. В Вашингтоне это вызвало крайне болезненную реакцию. Президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре санкциями за покупку оружия у России. Турецкие власти на уступки не пошли и продолжили переговоры о дополнительной партии С-400.