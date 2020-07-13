В РАН рассказали о защите от радиации в новом модуле МКС

В новом российском модуле «Наука» защищать космонавтов от радиации будет сантиметровая алюминиевая плита в каюте. Об этом рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

«Когда мы обсчитывали защиту каюты от радиации в модуле “Наука”, то сочли ее нормальной с учетом необходимости небольшого усиления», - пояснил Шуршаков РИА Новости.

По его словам, было предложение усилить защиту полиэтиленом, но от него отказались, так как он может пахнуть и является горючим материалом.

«И сделали в каюте над головой космонавта защиту из алюминиевой плиты толщиной 10 миллиметров», - сказал Шуршаков.

Ранее стало известно, что запуск на МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука» состоится во втором квартале 2021 года. В модуле планируется проведение различных научных экспериментов, в том числе развитие эмбрионов в яйцах перепелов и эксперимент «Вампир», в рамках которого будут создаваться кристаллы для новейших инфракрасных датчиков.

В модуле «Наука», в отличие от модуля «Звезда», имеется спальное место для третьего члена экипажа, второй туалет российского сегмента МКС, а также европейский манипулятор ERA, который даст возможность выполнять ряд работ, не выходя в открытый космос.