В ЦБ предупредили о новой схеме финансового мошенничества после пандемии

На фоне пандемии коронавируса мошенники разработали новые схемы, в которых акцент делается на желании граждан разбогатеть. Аферисты начали использовать безадресную финансовую рекламу для широкой аудитории, наподобие «Зарабатывай с нами!». Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Новые схемы мошенничества предусматривают рекламу «финансовых» услуг без указания определенных сведений о виде заработка или инвестиций. После того, как из-за пандемии многие россияне начали работать удаленно, была сделана ставка на то, что интернет стал для многих источником информации, в том числе и рекламной.

«При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются», - рассказал Лях РИА Новости.

Он добавил, что ранее мошенники всегда указывали в своих рекламных объявлениях услуги или продукты, используя которые можно разбогатеть. Теперь это остается «за кадром».

«По нашим оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг – и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых», - отметил Лях.

Ранее были названы самые популярные виды мошенничества, которые используют злоумышленники для получения информации у россиян в период пандемии коронавируса. Одним из самых популярных способов стало предложение якобы материальной помощи от государства. Гражданину предлагают для получения компенсации на определенном ресурсе указать все свои персональные данные, а также оплатить «услуги занесения данных в реестр» в размере 365 рублей.