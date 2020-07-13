Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок

Среди продуктов есть мощные аллергены, которые могут вызвать у человека анафилактический шок. Об этом рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт Леонид Звонков.

По его словам, самыми мощными аллергенами среди продуктов являются арахис, шоколад, рыбный и молочный белок, а также креветки. Кроме этого сильную аллергию у человека могут вызвать духи, ароматические добавки и бытовая химия.

По словам Леонида Звонкова, порой человек не может заранее знать о своей реакции на тот или иной продукт. Поэтому существует специальный препарат-автоинъектор, чем-то напоминающий авторучку с иглой. В составе препарата есть адреналин, который поможет снять анафилактическую реакцию и спасти человека до приезда скорой, добавил врач.

Ранее врачи предупредили, что у некоторых людей простой комариный укус может вызвать серьезный шок, вплоть до помутнения сознания. Шоковая реакция может возникнуть при укусе в глаз или веко. У человека могут появиться слабость, отечность и затрудненное дыхание.