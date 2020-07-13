Заполярное лето: в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в столичном регионе

В Москве и Подмосковье со вторника ожидается резкое понижение температуры, дожди и сильный ветер. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, погода в столичном регионе будет соответствовать температурным показателям Заполярья. Ожидается, что со вторника начнутся интенсивные ливни, которые не прекратятся ни ночью, ни днем в среду. По предварительным прогнозам, в среду столбики термометров не поднимутся выше 14-19 градусов тепла.

«Такая температура климатически характерна для июльской температуры, но в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга», - сказал Вильфанд РИА Новости.

Непрекращающиеся ливни будут сопровождаться усилением ветра, влажность воздуха будет приближаться к 100%. Такая холодная погода будет стоять до четверга, к своей климатической норме она вернется только к выходным.

«При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100%, потому что дождь будет идти, будет казаться еще прохладнее, холоднее 15 градусов», - сообщил Вильфанд.

Ранее синоптики предупредили о заметном ухудшении погоды в столице. Прогнозируется дождь, град и усиление ветра до 17 метров в секунду.