В Москве в июне от коронавируса скончались почти вдвое меньше пациентов, чем в мае

В июне 2020 года в Москве было зарегистрировано на 3 860 смертей больше, чем в этот же период прошлого года. Если взять среднегодовой показатель смертности за последние три года, то в июне 2020 года было зафиксировано на 3 687 смертей больше, из которых в 92% случаев основной или сопутствующей причиной летального исхода стал коронавирус. Об этом сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

В столице в июне 2020 года было зафиксировано 13 128 смертей, в прошлом году в этом же месяце скончались 9 268 человек. Среднегодовая смертность в июне за последние три года составляет 9 441 летальный случай.

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 408 случаях (92% всей избыточной смертности в июне). Это меньше, чем в мае на 35%», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в июне от коронавируса скончались 1 605 человек, в мае почти вдвое больше – 2 757 пациентов, среди которых были имеющие отрицательные тесты на коронавирус (как при жизни, таки и посмертно). При этом результаты патологоанатомического исследования показали, что даже при отрицательном результате, скорее всего, причиной летального исхода стал коронавирус.

«Таких в Москве за июнь было 276 человек. Таким образом мы отнесли к ковиду все, даже спорные сомнительные случаи. В июне не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая», - говорится в сообщении.

Также в столице в июне скончались 1 803 человека, имеющие положительные тесты на COVID-19, но смерть была вызвана другими причинами. В 784 случаях коронавирус существенно повлиял на развитие основного заболевания.

«Таким образом, летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной; 4,6%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», - сообщает департамент.

Отмечается, что за первые 12 дней июля было зафиксировано в два раза меньше смертей от коронавируса, чем за аналогичный период июня.

«Такие данные подтверждают устойчивую тенденцию снижения смертности от коронавируса в Москве и позволяют прогнозировать более чем двукратное снижение превышения смертности за июль по сравнению с июнем», - сообщается на сайте.

Ранее в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в столице умерли 37 пациентов, у которых был поставлен диагноз пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Таким образом общее число летальных случаев в столице возросло с 4168 до 4205 человек.