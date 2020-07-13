В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 37 пациентов, у которых был поставлен диагноз пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о смерти 25 пациентов с COVID-19. Таким образом общие число летальных случаев в столице возросло с 4168 до 4205 человек.

В понедельник, 13 июля, в Москве отменили масочный режим, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Теперь горожане могут не носить средства индивидуальной защиты на улице, но в общественном транспорте и магазинах ограничения пока сохраняются. Также в столице заработали аттракционы, летние лагеря и секции.