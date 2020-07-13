Открытые форточки и льняное одеяло: врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

Чтобы иметь крепкий сон во время жары, в спальне нелишним будет использовать увлажнитель воздуха, а еще лучше - кондиционер. Об этом «Звезде» рассказала член Российского общества сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Максимова.

Также специалист дала рекомендации, как спать во время жаркой погоды, если квартира не оборудована этими устройствами.

«Увлажнитель в спальне не лишний. Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст. Но, мне кажется, что кондиционер - оптимальный вариант в данном случае. Если нет кондиционера, то раскрывайте окна. В комнате, где предполагается сон, наоборот, закрывайте шторы и окна, чтобы она не нагревалась», - объяснила Максимова.

Врач также посоветовала спать в жару без одеяла, либо использовать одеяло из льна или хлопка. По ее словам, в слишком теплую погоду нельзя накрываться себя синтетическими покрывалами, так как из-за них кожа хуже дышит.

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