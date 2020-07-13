В обмен на Рериха: Путин одобрил возврат Сербии Петербургского листа Мирославова Евангелия

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сербией о передаче ей Петербургского листа из Мирославова Евангелия в обмен на семь картин Николая Рериха. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Федеральным законом ратифицируется соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии о передаче Петербургского листа Мирославова Евангелия Республике Сербии и картин Николая Константиновича Рериха Российской Федерации, подписанное в Белграде 19 октября 2019 года», - отмечается в сообщении.

Таким образом Сербия передаст России полотна «Бургустан. Кавказ» (1913), «Звоны» (1919), «Берендеи. Деревня» (1921), «Преподобный Сергий Радонежский» (1922), «Благие посетившие» (1923) и два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова «Снегурочка».

Россия же обязуется передать хранящийся в Российской национальной библиотеке один лист на пергаменте (166-й), изъятый в XIX веке из Мирославова Евангелия. Само Евангелие находится в Народном музее Белграда.