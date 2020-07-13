Заправочная машина пробила фюзеляж пассажирского лайнера в Шереметьево
Водитель допустил касание корпуса автомобиля с фюзеляжем Boeing-747, подъехав к нему на близкое расстояние.
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В московском аэропорту Шереметьево машина заправки повредила фюзеляж готовившегося к вылету в Симферополь лайнера. Самолет пришлось в срочном порядке заменить на резервный.
По информации авиакомпании «Россия», водитель допустил касание корпуса автомобиля с фюзеляжем Boeing-747, подъехав к нему на близкое расстояние.
«Технический персонал проверил целостность конструкции на наличие повреждений самолета для выполнения безопасного перелета. По итогам проверки руководством авиакомпании было принято оперативное решение о предоставлении резервного самолета для выполнения рейса», - пояснил «Звезде» представитель компании.
Уточняется, что запасной борт вылетел в Симферополь в 18.00 мск.