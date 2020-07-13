Самолет Мурманск-Москва экстренно садится из-за дебошира на борту

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Мурманска в Москву, совершит вынужденную посадку в Петрозаводске из-за закурившей на борту пассажирки. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники в авиаперевозчике.

«Женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания», - приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что нарушительницу уже ожидают сотрудники полиции.

Официальный представитель авиакомпании, в свою очередь, подтвердил вынужденную посадку из-за угрозы безопасности по причине курения. Также он сообщил, что все вынужденные расходы «Победа» взыщет с виновника инцидента.