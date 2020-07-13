В ловушке: около 50 туристов застряли на дороге в Ялте из-за перевернувшегося экскаватора

В Ялте на Гагаринском спуске по дороге к пляжу «Дельфин» опрокинулся экскаватор. Более 50 отдыхающих на короткое время оказались в ловушке.

Дорога, по которой шли туристы, оказалась перегорожена с двух сторон: перевернувшейся машиной и строительным краном, который должен был ее поднять.

Из-за аварии на дорогу вытекло топливо из бака экскаватора. В результате происшествия никто не пострадал.