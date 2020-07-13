Опубликовано новое видео мощного пожара на корабле ВМС США

Пожарная охрана Сан-Диего опубликовала в своем Twitter видео, снятое при тушении крупного пожара на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD-6) на военно-морской базе ВМС США.

Ранее сообщалось, что 12 июля в 08.30 по местному времени (18.30 по Москве) на военно-морской базе в Сан-Диего произошло возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6).

Пожар продолжается почти восемь часов. По информации командования надводными силами ВМС США при пожаре пострадали 21 человек, из которых 17 моряков и четверо гражданских лиц. Они госпитализированы в местную больницу, их жизни ничего не угрожает.

«Со всеми кораблями в порту были установлены контакты и направлены пожарные команды для оказания возможной помощи в тушении пожаров», - говорится в сообщении командования в Twitter.

По предварительной информации, на момент возгорания на борту находились 160 членов экипажа. Корабль находился на техническом обслуживании, общая численность экипажа составляет 1000 человек. После возгорания, были эвакуированы два соседних боевых корабля.

На данный момент причины возникновения возгорания не установлены. На борту судна находятся две пожарные команды, остальные пожарные расчеты ведут борьбу с огнем с набережной.