Второй ранг сложности: крупный пожар бушует на складе под Красноярском

В Красноярском крае загорелся склад с пиломатериалами. По предварительной информации, огонь охватил около 2 тысяч квадратных метров.

Сообщение о возгорании на складе в 12 км от города Кодинск в Кежемском районе поступило в 18.04 мск.

«Произошло возгорание на открытом складе готовой продукции – пиломатериалы… Информации о погибших и пострадавших не поступало», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

В 20:07 мск пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают 53 человека и 15 единиц техники.