Лавров провел телефонный разговор с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Ларов провел телефонный разговор со своим американским коллегой Майком Помпео. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты детально обсудили ход подготовки предлагаемой Москвой встречи лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН. Затронули стороны и вопрос урегулирования конфликтов в Афганистане, Ливии и Сирии.

Также, по данным МИД РФ, в ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.