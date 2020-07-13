Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ иностранцами
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства иностранцами. Документ также предусматривает обязательно прохождение приобретающими гражданство РФ дактилоскопической регистрации.
Закон устанавливает возможность получения гражданства в упрощенном порядке лицами, дети которых уже являются гражданами России и достигли совершеннолетия. Предусмотрено также снятие некоторых ограничений для иностранцев - носителей русского языка при подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ в территориальные органы МВД России.
Процедура дактилоскопической регистрации ранее не применялась, но теперь обязательна для иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих его. Мера направлена на обеспечение безопасности России и противодействие проникновению на территорию страны лиц, причастных к террористической деятельности.