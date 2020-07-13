Путин подписал указ о сокращении численности центрального аппарата МВД
До подписания президентом России указа штатная численность центрального аппарата МВД составляла 6712 человек.
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Президент России Владимир Путин сократил численность центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6580 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 5834 человек, федеральных гражданских служащих - 661 человек, работников - 85 человек», - сказано в документе.
До подписания президентом указа штатная численность центрального аппарата МВД составляла 6712 человек.