Путин подписал указ о сокращении численности центрального аппарата МВД

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6580 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 5834 человек, федеральных гражданских служащих - 661 человек, работников - 85 человек», - сказано в документе.

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