Затруднено движение: на МКАД бензовоз врезался в автобус

В Москве бензовоз врезался в автобус. Как сообщает столичный Департамент транспорта, инцидент произошел на МКАД недалеко от Ярославского шоссе.

«На 97-м километре МКАД бензовоз врезался в автобус, информация о пострадавших уточняется. Затруднение движения - три километра», - сказано в сообщении.

Информации о пострадавших в результате аварии к настоящему моменту не поступало.

Днем ранее на севере Москвы произошло другое крупное ДТП: на Новосходненском шоссе около дома 166 столкнулись автобус и Lexus. В результате инцидента два человека погибли, трое получили ранения.