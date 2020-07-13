Нерешенные проблемы и пустые карманы: как сотрудники юридической фирмы из Челябинска обманывали клиентов

Утром 13 июля офис одной из челябинских юридических фирм практически взяли в осаду. Разъяренные клиенты уверяли, что им продали лишь обещания решить проблемы законным путем: после перечисления организации денег желаемого результата никто не получил.

Решить псевдоюристы обещали любую проблему. Например, у многодетной семьи Светланы Бельской из-за пандемии коронавируса возникли финансовые проблемы, после чего справляться с ипотекой стало трудно. Решили оформить ипотечные каникулы. Юристы заверили, что помогут не только с ипотекой, но и с получением земельного участка.

За месяцы ожидания Светлана сама оформила ипотечные каникулы, земли не увидела, но осталась должна юридической фирме. Как и остальные клиенты.

Екатерина Токарева - вдова. Муж погиб в аварии без сторонних виновников. Компенсации семье ждать неоткуда – это общероссийская практика для подобных ДТП. Но челябинские юристы обещали помочь взыскать компенсацию с японского автопроизводителя за несрабатывание подушек безопасности. Однако обещания так и не выполнили, но деньги традиционно взяли.

Сотрудники фирмы торопили клиентов подписывать бумаги, предлагали принять участие в выгодных акциях. К рекомендациям напористых лжепрофессионалов особенно охотно прислушивались пожилые люди.

«Он: "платите еще 15 тысяч, тогда я вам все напишу и расскажу". Я говорю: "так я же заплатила сорок. Почему?". А он говорит, что ничего не знает: были юристы, они уволились, вот идите с ними и разговаривайте», - рассказала пенсионерка Валентина Ташкинова.

Юристы в компании сменяют друг друга, как узоры в калейдоскопе. Для руководства фирмы это железный аргумент, мол трудно отвечать за действия бывших сотрудников. Но разобраться в жалобах обещают.

Придумать им, похоже, действительно что-то придется. Как минимум, пояснение для правоохранительных органов. Делом уже заинтересовалась прокуратура.

«В прокуратуру Челябинской области на личный прием обратились граждане. Которые пострадали от действий юридической компании, в ходе личного приема было принято заявление. По данному заявлению будет организовано проведение проверки», - объяснила прокурор отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Челябинской области Юлия Захарова.

Сейчас потерпевшие через соцсети ищут тех, кто так же ушел из челябинской фирмы с нерешенными проблемами и пустыми карманами. Число клиентов, недовольных таким «сервисом», уже перевалило за сотню.