Замглавы МИД России и посол Польши обсудили военно-политическую ситуацию в Европе

Замминистра иностранных дел России Владимир Титов и посол Польши Влодзимеж Марчиняк провели беседу на тему отношений между двумя странами и военно-политической обстановки в Европе. Об этом рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Обсуждена сложившаяся ситуация в переживающих нелегкие времена двусторонних отношениях, ряд практических направлений российско-польского взаимодействия», - говорится в сообщении МИД.

Уточняется, что во время разговора также затронуты темы борьбы с пандемией коронавируса, региональные и международные проблемы. В числе последних - военно-политическая ситуация в Европе, в том числе складывающаяся на фоне укрепления американского военного присутствия в Польше, и урегулирование конфликта внутри Украины.