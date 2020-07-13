Замглавы МИД России и посол Польши обсудили военно-политическую ситуацию в Европе
Во время беседы также затронуты вопросы двусторонних отношений между странами.
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Замминистра иностранных дел России Владимир Титов и посол Польши Влодзимеж Марчиняк провели беседу на тему отношений между двумя странами и военно-политической обстановки в Европе. Об этом рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Обсуждена сложившаяся ситуация в переживающих нелегкие времена двусторонних отношениях, ряд практических направлений российско-польского взаимодействия», - говорится в сообщении МИД.
Уточняется, что во время разговора также затронуты темы борьбы с пандемией коронавируса, региональные и международные проблемы. В числе последних - военно-политическая ситуация в Европе, в том числе складывающаяся на фоне укрепления американского военного присутствия в Польше, и урегулирование конфликта внутри Украины.