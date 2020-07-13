Невыносимая жара и снег в июле: с какими погодными аномалиями столкнулись регионы России

Российские регионы страдают от аномальной жары и холода, дождей, града и даже летнего снега. Лето в этом году для страны выдалось по-настоящему непростым.

В Дагестане сильными линями размыло горные дороги, а десятки машин затронуло оползнями. В курортном поселке Джугба на черноморском побережье туристы оказались в эпицентре шторма: вместо палящего солнца им пришлось укрываться от гигантского града. А небо над Саратовом превратилось в площадку для светового шоу из-за молний.

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края выпал летний снег. В Северной Осетии тем временем подсчитывают убытки из-за жары, которая уничтожила урожай. Печет и на Урале: в Екатеринбурге за последний дни спрос на мороженое вырос втрое.

Жара до 40 градусов на этой неделе ожидается сразу в десятках регионах страны. В центральную же часть России из Арктики движутся холода, которые уронят температуру в Москве до 14-ти градусов.