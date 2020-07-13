Рябков и посол Кубы обсудили экономическую блокаду США
Представители двух стран также затронули вопросы двустороннего сотрудничества.
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил двустороннее сотрудничество с послом Кубы в России Херардо Пеньяльвером Порталем. Разговор также коснулся экономической блокады республики со стороны США.
«Подтверждено полное созвучие позиций двух стран в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, категорическое неприятие антигуманной блокады США в отношении Кубы и других односторонних санкций, противоречащих нормам международного права», - говорится сообщении МИД РФ.
Представители двух стран также обсудили другие аспекты мировой и региональной повестки дня, в том числе укрепление взаимодействия борьбе с распространением пандемии коронавируса.