Названы продукты, вызывающие преждевременное старение

Замедлить старение и снизить риск развития возрастных заболеваний может помочь изменение пищевых привычек. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Алла Погожева.

Для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, катаракты специалист порекомендовала ограничить насыщенные животные жиры в рационе. Так, из красного мяса два-три раза в неделю можно употреблять постную говядину, баранину, телятину и ягнятину, из птицы лучше есть курицу и индейку без кожи. Допускаются также мясо кролика, конина и оленина. При этом жарка мяса способствует впитыванию жира и повышению его канцерогенности, предупредила Погожева.

«Молочный жир тоже содержит много насыщенных жирных кислот, его желательно ограничивать: 1,5% в кефире и молоке, 5% в твороге, 10% в сметане», - сказала она в интервью aif.ru.

Диетолог также предостерегла от употребления печенья, чипсов, пирогов и маргаринов, богатых трансизомерами жирных кислот, и продуктов, которые содержат большое количество соли, - это колбаса, бекон, сосиски, мясные деликатесы и копчености, овощные и рыбные консервы. Конфеты, торты, молочные десерты, соусы (например, кетчуп) также считаются неполезными из-за содержания сахара.

По словам Погожевой, замедлить процесс старения поможет употребление два раза в неделю богатой витамином D и омега-3 жирными кислотами рыбы, такой как сельдь, иваси, скумбрия, сардины, тунец и лосось. Благотворно влияет на здоровье и включение в рацион фруктов вместо промышленных сладостей. Не самый же полезный белый хлеб можно заменить ржаным, отрубным и цельнозерновым, добавила специалист.