Пожарные поезда и вертолет: в Самаре продолжают бороться с крупным возгоранием на складе с краской

Площадь, пройденная огнем в результате пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Самаре, составляет 10 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

При этом он уточнил, что на данный момент происходит очаговое горение на площади 7500 квадратных метров.

По словам Бойко, к тушению огня привлечены два пожарных поезда и один катер, обеспечивающий подачу воды. Всего в ликвидации возгорания задействованы более 200 человек и 71 единица техники, из них от МЧС 121 человек и 31 единица техники.

На место прибыл вертолет с водосливным устройством. Проводится разведка и оценка ситуации с воздуха.

Ранее в Сети было опубликовано видео, снятое недалеко от места ЧП. На кадрах видно, что в воздух поднялись густые клубы дыма, из-за чего небо окрасилось в черный цвет.