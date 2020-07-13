Адвокат сообщил, что в журналистских публикациях Сафронова криминалисты ФСБ не нашли гостайны

Адвокат Иван Павлов сообщил, что криминалисты Федеральной службы безопасности не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, в журналистских публикациях советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

«Таким образом, они (криминалисты ФСБ. - Прим. ред.) настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью», - сказал юрист.

Назначенного в конце мая советником главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Суд арестовал его до 6 сентября. ФСБ подозревает Сафронова в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.

В понедельник, 13 июля, Ивану Сафронову предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).