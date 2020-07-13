Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в Петергофе

Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в музее-заповеднике «Петергоф». Неизвестные отломили у скульптуры четыре пальца руки.

В заповеднике считают, что инцидент произошел в пятницу вечером или в субботу утром.

«Теперь предстоит реставрация», - сообщили в учреждении РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, о произошедшем уже сообщили в Министерство культуры.

Скульптура расположена в саду Венеры в Нижнем парке. Она была создана в XVIII веке и копирует мраморную статую, относящуюся к I веку до н.э.

Фонтаны и парки Петергофа открылись для посетителей 3 июля в рамках смягчения мер по коронавирусу.