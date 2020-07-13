Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в Петергофе
Скульптура лишилась четырех пальцев на руке.
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Вандалы повредили статую Венеры Медицейской в музее-заповеднике «Петергоф». Неизвестные отломили у скульптуры четыре пальца руки.
В заповеднике считают, что инцидент произошел в пятницу вечером или в субботу утром.
«Теперь предстоит реставрация», - сообщили в учреждении РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, о произошедшем уже сообщили в Министерство культуры.
Скульптура расположена в саду Венеры в Нижнем парке. Она была создана в XVIII веке и копирует мраморную статую, относящуюся к I веку до н.э.
Фонтаны и парки Петергофа открылись для посетителей 3 июля в рамках смягчения мер по коронавирусу.