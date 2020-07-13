Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд

Работники апартаментов, где жили Джонни Депп и Эмбер Херд, рассказали, кто на самом деле мог нанести побои актрисе, в которых она обвинила экс-супруга. Об этом пишет Daily Mail.

По словам работницы пентхауса, следы от ударов на лице Херд появились лишь через неделю после отъезда Деппа из страны. А сотрудник охраны здания Алехандро Ромеро сообщил, что в этот период к артистке приезжал Илон Маск. Ромеро также рассказал, что миллиардер посещал Херд несколько раз именно в тот период, когда на лице артистки появились синяки.

Оба свидетеля при этом подчеркнули, что никто, кроме Маска, не навещал Херд в то время.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже в следующем году актриса подала на развод, обвинив супруга в насилии. В ответ Депп обвинил Херд в клевете и потребовал от нее 50 миллионов долларов. В начале текущего года в Сети появилась запись разговора между бывшими супругами, где сама Херд призналась в нападении на Деппа.