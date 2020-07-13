Названы самые опасные симптомы коронавируса

Коронавирус не следует рассматривать только как респираторное заболевание, так как он поражает и другие органы. К такому выводу пришли американские ученые в статье, где опубликовали список самых опасных симптомов COVID-19.

По информации исследователей Колумбийского университета США, вирус способен вызвать тромботические осложнения, нарушения работы миокарда и аритмию, острые коронарные синдромы, повреждения почек. Опасен COVID-19 и своим воздействием на желудочно-кишечный тракт, также он может увеличить содержание глюкозы в сыворотке крови (гипергликемию), вызвать кетоз, неврологические расстройства, поражения глаз и кожи.

В материале, опубликованном в журнале Nature Medicine, уточняется, что среди пациентов с коронавирусом высока доля тех, кому требуется диализ – их 5-10%. У трети зараженных встречаются симптомы неврологического характера.