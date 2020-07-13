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Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую «работу»

Роман Захаров
17:16 13.07.2020
В своем Instagram Мостик сообщил о предстоящем переезде и предложил подписчикам угадать, куда он собрался.
Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую «работу»
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Символ Крымского моста кот-блогер Мостик сообщил, что завершает свою вахту на переправе через Керченский пролив.

«Переезжаю. Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Мостика в Instagram.

В публикации отмечается, что кот решил сменить профессию, а главным на Крымском мосту теперь станет чайка Валера. При этом авторы сообщения предложили подписчикам угадать, куда собрался переехать Мостик.

Пользователи социальной сети среди вариантов будущего трудоустройства кота назвали проект возведения моста с материка на Сахалин, стройку газопровода «Северный поток», работу на железнодорожном мосту «Нижнеленинское - Тунцзян» между Россией и Китаем. Также высказывались предположения, что Мостик переедет в Санкт-Петербург или Москву.

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