Набиуллина отвергла возможность деноминации рубля

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации в СМИ о возможной деноминации рубля. Она отметила, что в регуляторе не рассматривают никаких денежных реформ.

«У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот… Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем», - сказала Набиуллина.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля - уменьшение его нарицательной стоимости с обменом старых денежных знаков на новые. По его словам, эта мера упростит финансовые отношения в стране.