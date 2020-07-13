Названа причина взрыва на военном корабле США

Взрыв на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе США в Сан-Диего не был причиной пожара. Он произошел из-за повышения температуры на судне уже позднее, рассказал на пресс-конференции представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

По его словам, пожар начался на нижней грузовой палубе.

«Причины возгорания выясняет следствие», - цитирует Собека РИА Новости.

В данный момент спасатели пытаются не допустить горения топлива, которого на борту находится «около миллиона галлонов» (более 3 700 тонн). Состояние пострадавших в результате происшествия стабильное, их недомогание в основном связано с отравлением продуктами горения, добавил представитель ВМС США.

Пожар на военном корабле начался 12 июля в 08.30 по местному времени (18.30 по Москве) и продолжается до сих пор. По информации командования надводными силами ВМС США, всего пострадавших - 21 человек, из которых 17 моряков и четверо гражданских лиц. Они госпитализированы в местную больницу, их жизни ничего не угрожает. Причины возгорания пока не установлены.