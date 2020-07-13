Лавров призвал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь на границе

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе. Позицию Москвы он выразил во время телефонных переговоров с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Сергей Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в сообщении министерства.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия продолжит исполнять роль посредника между Баку и Ереваном. Важно и то, чтобы все члены Минской группы проявляли ответственный подход в оценках ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать рост напряженности, отметил он.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. По версии военного ведомства Азербайджана, Армения нарушила режим прекращения огня. Минобороны Армении в свою очередь сообщило, что группа азербайджанских солдат без видимых причин пыталась пересечь границу на грузовике.