В центре Гамалеи назвали возможные сроки ввода в гражданский оборот вакцины от коронавируса

В институте Гамалеи надеются, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14-15 августа. Такое заявление сделал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Гинцбург добавил, что к середине августа будет полностью завершена вторая фаза испытаний, а гражданский оборот, по его словам, будет разрешен на условиях, фактически являющихся третьей фазой. При этом специалист уточнил, что в процессе использования препарата в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение.

Директор центра также сообщил, что если у людей появятся какие-либо побочные эффекты, то у Минздрава будет право отозвать разрешение.