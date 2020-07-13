В Минкультуры рассказали, когда могут начать работу кинотеатры в РФ

Российские кинотеатры могут возобновить работу с 13 июля с согласия региональных властей. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

По данным пресс-службы Минкультуры, одним из условий возобновления деятельности кинотеатров станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических норм по предупреждению распространения COVID-19.

Ранее Любимова сообщала, что кинозалы в РФ могут открыться в середине июля, однако не называла точной даты.

Напомним, российские кинотеатры были закрыты 23 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.