«Матрос увидел красные пятна и отказался открывать мешок»: свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашли тело Ещенко

Капитан-механик судна «Самара» Антон Хабаров рассказал в рамках слушанья в суде дела историка Олега Соколова, как обнаружил тело Анастасии Ещенко. По его словам, корабль 9 ноября выполнял рейс по уборке мусора. В районе Крюкова канала был замечен серый мешок, перевязанный веревкой. Находку подняли на борт.

«Мешок вскрыл матрос Гоша Сиротченко. Там был другой белый мешок, как из-под сахара, увидел красные пятна и отказался продолжать. Дальше раскрывал пакет я... Я посмотрел и понял, что это тело без конечностей, мужчины или женщины - непонятно, там не видно было», - описал Хабаров происходившие события.

Олег Соколов был арестован по подозрению в убийстве его возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, осенью 2019 года историк застрелил девушку, а затем попытался избавиться от тела, выбросив останки в реку.

Летом 2020 года в Санкт-Петербургском городском суде огласили переписку между Соколовым и Ещенко. Как заявил прокурор, исходя из этих сообщений следует, что отношения у подсудимого и жертвы были напряженными. В частности, аспирантка проявляла ревность, оскорбляла историка и его детей, говорила о своей ненависти к нему и желала смерти.