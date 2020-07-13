Строгие меры безопасности: как российские школьники сдают профильные ЕГЭ

Почти 270 тысяч школьников в России в понедельник, 13 июля, сдают Единые государственные экзамены по истории и физике. В школах ведены строгие меры санитарной безопасности.

Эти предметы выпускники могли выбрать - они предназначены только для тех, кто намерен поступать в вуз по соответствующей специальности.

У всех сдающих перед экзаменом проверяют температуру, обязательно использование масок и антисептиков. Перед входом в помещение - разметка с указанием безопасной социальной дистанции. В классах школьников также меньше, чем обычно.

Экзамен длится около четырех часов. Результаты выпускникам объявят не позднее чем через две недели.