Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову предъявили обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.

До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого. Своей вины в преступлении он не признает.

В предъявленном ФСБ обвинении, по словам Павлова, нет данных о получении Сафроновым денег от чешской разведки.

У здания следственного изолятора в Лефортово в данный момент собрались около 50 журналистов. Полиция призывает их разойтись, так как из-за пандемии коронавируса в Москве введен запрет на массовые мероприятия.

Назначенного в конце мая советником главы Роскосмоса Сафронова задержали в Москве 7 июля. Суд арестовал его до 6 сентября. ФСБ подозревает Сафронова в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.