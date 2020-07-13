В администрации Кирова проходят обыски по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом информирует Следственный комитет России.

По данным следствия, в 2018 году должностные лица из числа администрации муниципального образования «Город Киров», действуя в интересах одного из застройщиков, выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Чиновникам было известно, что строительство объекта не завершено, однако они внесли заведомо ложные сведения в официальный документ.

«В администрации города Кирова следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Кировской области приводятся обыски, изымается документация, имеющая значение к данному уголовному делу. Расследование продолжается», - говорится в сообщении СК РФ.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления.