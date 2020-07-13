Путин и президент Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество
Двадцать четвертого июня Эмомали Рахмон приезжал в Москву на торжественные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», - сказано в сообщении.
Другие подробности разговора не сообщаются.
Напомним, что Эмомали Рахмон приезжал в Москву 24 июня на торжественные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы. Вместе с Владимиром Путиным и другими приглашенными зарубежными гостями президент Таджикистана принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.