Саяно-Шушенский заповедник накрыло летним снегом

В северной части Саяно-Шушенского заповедника, расположенного на юге Красноярского края, прошел июльский снегопад. Люди, которые стали свидетелями необычного природного явления, утверждают, что снег падал огромными хлопьями в течение восьми часов.

«Температура воздуха при этом была чуть выше нуля. Высота снежного покрова по итогу летнего снегопада составила около пяти сантиметров», - сказано в сообщении на сайте заповедника.

Отмечается, что июльский снег даже на высокогорье - очень редкое явление, а то, что он выпал на высоте в 1,5 километра, и вовсе удивительно. При этом, как рассказали жители, до этого несколько дней подряд шли дожди с градом.

Площадь Саяно-Шушенского заповедника составляет более 390 тысяч гектаров. Там обитают краснокнижный лесной северный олень, козероги, ирбис, манул и 17 редких видов птиц.