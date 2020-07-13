Черное небо: в Самаре вспыхнул крупный пожар на складе с лакокрасочными материалами

В Самаре на складе с лакокрасочными материалами произошел крупный пожар. Один из пользователей социальных сетей опубликовал видео, снятое недалеко от места ЧП. На кадрах видно, что в воздух поднялись густые клубы дыма, из-за чего небо окрасилось в черный цвет.

По данным экстренных служб, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 127 человек и 44 единицы техники. О пострадавших в результате инцидента к настоящему моменту информации не поступало.

Ранее крупный пожар произошел на промышленной площадке в Екатеринбурге. Там вспыхнул ангар с производственным оборудованием. Позже в Сети появились кадры, снятые на месте ЧП.