Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и собор Святой Софии

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. В пресс-службе Кремля сообщили, что речь шла о ситуации в Сирии и Ливии. Кроме того, президенты России и Турции обсудили вопрос, касающийся собора Святой Софии, который на прошлой неделе приобрел статус мечети.

«Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь», - сказано в сообщении.

Что касается ситуации в Идлибе, то стороны заявили о важности наращивания усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в астанинском формате.

«Дана высокая оценка взаимодействию по линии министерств обороны России и Турции, позволившему стабилизировать обстановку в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики», - отметили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и возврата к переговорному процессу в Ливии.